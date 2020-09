Andrés Lillini, técnico de los Pumas saca el pecho, lo infla; para el argentino empatar con diez hombres al Necaxa es un mérito, pero todo el mérito se lo llevan los jugadores.

“Fue un juego difícil, quedarse tanto tiempo con un jugador menos, pero tomamos el riesgo de no modificar… Rescato la valentía del grupo, lo dije desde un primer momento, es un equipo valiente que a veces de una forma adecuada y a veces no de una forma adecuada, nunca deja de ir al frente. El rival vino a defenderse, pero jugamos 80 minutos con los centrales mano a mano”.

Se dijo orgulloso de sus pupilos: “Yo les digo mi estrategia, pero al final ellos son los que lo llevan a cabo. Hoy sacamos el resultado con base en orgullo. Ya se demostró que hay temple. Tenemos que mejorar, porque la Liguilla es un torneo aparte”.

Lo que le ocupa ahora de su equipo, es: “Me ocupa regularizar, tener mejor juego, no quedarnos con un hombre de menos en dos juegos seguidos y me ocupa elegir a los mejores once en la recta final”.

Sobre el berrinche de Iturbe

Juan Manuel Iturbe hizo berrinche, pateó todo lo que había en la banca cuando fue sustituido, pero…

Andrés Lillini, técnico de los Pumas, dijo que el futbolista al final, se disculpó con todo el equipo.

“Fue la adrenalina de un futbolista que no le gusta salir. En el vestidor nos ofreció disculpas. No es lindo salir, no debe de hacer eso, pero está dentro del futbol… Es un chico de bien”.