Pulido y Pizarro se pitorrean del 'Negro' Santos por los cubrebocas Louis Vuitton

La polémica sigue por los ostentosos cubrebocas que presumieron Alan Pulido y Rodolfo Pizarro. Ambos futbolistas ahora se burlaron, con un meme y comentarios clasistas, del exjugador americanista Carlos Santos.

Todo comenzó cuando "El Negro" Santos criticó los cubrebocas de diseñador de Pulido y Pizarro.

"Será que compraron sus cubre boca iguales porque querían sentir los ( emojis de huevos) de el luchador ? Felicidades @alanpulido @rpizarrot No es que preocupe cuánto cuesta si no lo choto q son".

Será que compraron sus cubre boca iguales porque querían sentir los de el luchador ?? felicidades @alanpulido @rpizarrot No es que preocupe cuánto cuesta si no lo choto q son https://t.co/5w19qKWLx1 — Carlos Santos (@negrosantos13) May 16, 2020

Pizarro, quien emigró al Inter de Miami de la MLS, respondió:

"Cómo ves compadre @alanpulido le hace falta trabajar a mi negrito, lo contratas tú para que sea tu secretario o lo agarro yo para que me corte el jardín ? Dime para ya darle chamba que ya no sabe ni qué hacer".



Como ves compadre @alanpulido le hace falta trabajar a mi negrito, lo contratas tú para que sea tu secretario o lo agarro yo para que me corte el jardín ? Dime para ya darle chamba que ya no sabe ni qué hacer — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) May 17, 2020

A lo que Pulido agregó: "Jjajjjajajja de mi secretaria no creo hermano es mucho para el, pero capaz y lo puedo contratar para que me lave el carro, y vaya que no es cualquier carro, hasta sales ganando mi @negrosantos13".



Jjajjjajajja de mi secretaria no creo hermano es mucho para el, pero capaz y lo puedo contratar para que me lave el carro, y vaya que no es cualquier carro, hasta sales ganando mi @negrosantos13 https://t.co/1eCVOtp1JP — PULIDO #AP9 (@alanpulido) May 17, 2020

Y para rematar, Pizarro, jugador del Inter de Miami, remató con el famoso meme de los africanos cargando un ataúd: " ah que mi negrito de oro".



Ah que mi negrito de oro pic.twitter.com/XbiBTFRluj — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) May 17, 2020

Estas publicaciones causaron todo tipo de reacciones. Aficionados recriminaron "respuestas clasistas".