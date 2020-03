Presidente del Olympiacos contrae coronavirus

El griego Evangelos Marinakis, empresario y presidente del Olympiacos, informó este martes que contrajo coronavirus, aunque aseguró que su situación está controlada.

Mediante redes sociales, el también dueño del Nottingham Forest de Inglaterra, dio conocer su situación médica y exhortó a seguir las medidas preventivas emitidas.

“El nuevo virus me ha 'visitado' y me he visto obligado a informarlo al público. Me siento bien porque estoy tomando las medidas necesarias y siguiendo todos los consejos médicos. Aconsejo encarecidamente a todos mis conciudadanos a hacer lo mismo. Deseo a todos una pronta recuperación”, publicó Marinakis.

Hasta el momento, Grecia ha confirmado 89 casos de coronavirus y aunque, no se ha registrado ninguna defunción, la situación de los afectados es grave.

Como medida de precaución, en países como Italia, que este lunes entró en cuarentena al cerrar sus fronteras, España y Francia se ha tomado la determinación de cancelar los eventos deportivos o llevarlos a cabo sin público.

