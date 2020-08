Presidente de Brasil vive bochornoso momento con aficionado del Flamengo

Vaya equivocación la que tuvo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y todo por seguir su afición al Flamengo.

El mandatario brasileño, que ha vuelto a sus giras después de contraer Covid-19, estaba en un acto público, en la inauguración de una termoeléctrica, cuando a lo lejos, vio a alguien de baja estatura vistiendo un tapa bocas del Flamengo, su equipo favorito.

Bolsonaro se acercó hasta donde estaba la persona y en medio de la multitud, la levantó para la fotografía clásica del político con un niño en brazos.

Bolsonaro cogiendo a un enano pensando que era un niño, puede ser lo mejor que veas esta semana. pic.twitter.com/LULPkkRoMj — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) August 19, 2020

Pero sus asesores se dieron cuenta que el infante no era tal, sino una persona de corta estatura, un enano, el cual levantó por algunos segundos, mientras su gente le gritaba: “No es un chico, no es un chico”. El presidente brasileño, no hizo caso o ignoró las recomendaciones, y después de las fotografías, siguió su camino.

Jair Bolsonaro es un fiel fanático del Flamengo, y se le ha visto en varias ocasiones apoyando al equipo desde la tribuna.