Portland Timbers rescinde el contrato de Brian Fernández

La MLS decidió terminar el contrato que tenía con el futbolista argentino Brian Fernández, por no cumplir con el programa de rehabilitación de drogas establecido por la misma liga.

El exjugador de Necaxa emigró a los Estados Unidos el pasado mes de mayo para jugar con el Portland Timbers, donde participó en 23 partidos y anotó en 15 ocasiones, durante la temporada pasada.

En octubre, el equipo informó que el sudamericano decidió inscribirse voluntariamente al programa de abuso de sustancias y salud del comportamiento de la liga (Substance Abuse and Behavioral Health), debido a los problemas que esta situación le había ocasionado a nivel personal.

Cabe destacar que en su momento también fue suspendido por consumo de sustancias prohibidas cuando militaba en el Racing Club de su natal Argentina.

En los próximos días se darán a conocer más detalles de su futuro como futbolista.

MLS has terminated the contract for Brian Fernandez and the player has been removed from the Timbers roster.https://t.co/vrBU4nqmt8

— Portland Timbers (@TimbersFC) November 15, 2019