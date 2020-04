Pibe Valderrama recordó la muerte de Andrés Escobar

Carlos Valderrama, el “Pibe”, ídolo del futbol colombiano y líder de la selección que fue a los Mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94, aceptó que aún no supera la muerte de Andrés Escobar, su compañero que fue asesinado después de que anotó un autogol en la copa del mundo estadounidense.

"Lo de Andrés Escobar no se supera”, dijo en entrevista a la televisión de Argentina.

Cuando se enteró, el volante colombiano iba aterrizando en un avión, “una aeromoza me lo contó, me dijo: ‘salga al último por favor, tenemos que darle una noticia’, pensé que era mala, de un familiar, pero me dijo que era de un compañero… Cuando me lo contó no pude ni pararme de la silla, me maree en verdad, aún me duele hablar del tema. Es algo que no puedo superar, ni yo ni los compañeros que estuvimos juntos todo ese tiempo en la selección Colombia, creo”.

A Valderrama le mencionaron que a un compañero de la selección lo habían acribillado afuera de un bar, unos sicarios, “de inmediato se me vino a la cabeza el Tino (Asprilla), porque era de los que salía, pero no era Andrés, él no salía, él no andaba en fiestas ni con nada. Me duele mucho hablar de eso”.

Escobar, defensa central fue asesinado afuera de un restaurante en Medellín, por el chofer de los hermanos Pedro David Gallón Henao y Juan Santiago Gallón Henao, conocidos capos, después de que estos le reclamaran el autogol contra Estados Unidos, lo que les había hecho perder mucho dinero en las apuestas.