No tenemos por qué estar enojados con Diego Reyes: Miguel Herrera

¿Alta traición de Diego Reyes por irse a Tigres en lugar del América? "No", señaló el técnico americanista Miguel Herrera, porque en el profesionalismo se decide con "las vísceras y no con el corazón".

"Tomó su decisión... No, tampco es eso, América hizo su propuesta y lo buscamos, Tigres mandó su propuesta también, no se trata de qué equipo da más".

Esta mañana, el defensa mexicano arribó a Monterrey, para realizar las pruebas médicas con los felinos, en medio de una fuerte crítica de fanáticos, en redes sociales.

"El chavo decidió, no tenemos por qué estar enojados, los americanistas tampoco, es una decisión profesional, el corazón es para la familia, acá se debe tomar decisiones con el estómago y dejar el corazón de lado, es un gran jugador, desafortunadamente no lo conseguimos, pero no pasa nada, le deseamos todo el éxito. Debe entender la gente, a veces no nos gusta, pero no con el corazón, es con vísceras está decisión", concluyó.