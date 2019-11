El director técnico mandamás de la Liga MX se llama Jorge Guillermo Almada Alves, uruguayo de 50 años de edad, quien ha llevado a Santos Laguna a ser el líder general, por lo que entrará a la Liguilla como número 1, y claro favorito para llevarse el título. Almada llegó apenas en abril pasado y los resultados han sido inmediatos; se ha acoplado rápidamente al futbol mexicano, el cual define como “competitivo e impredecible”, pero hay algo que no le gusta mucho, o casi nada: la forma en que se utiliza el VAR.

“Lo que no me ha gustado mucho es cómo se ha utilizado el VAR. Es una buena arma para cantar la justicia, pero se ha abusado mucho de él; no puedo ser objetivo y no puedo decir que nos ha perjudicado, pero la mayoría de las veces las decisiones salen en contra nuestra. Se abusa de él, más allá de las resoluciones, no lo hacen lo atractivo que debería ser”.

¿Cuál sería la sugerencia?

Utilizarlo menos, sólo en jugadas puntuales. El futbol es un deporte de contacto y roce permanente. Hay momentos en que queremos ver el contacto y llaman a los árbitros para cosas que son normales en el futbol... Por ejemplo, lo que pasó con la Sub-17 (en la final contra Brasil), el jugador, por más que comete una imprudencia al barrerse en el área y hay un contacto, (el rival) se desprendió de la pelota y no es falta, es una situación normal en el futbol. Eso se ha repetido mucho en la Liga, se abusa y no hay equilibrio en jugadas determinantes.

¿La Liguilla también es injusta para el líder general?

La Liguilla está muy arraigada aquí, seguramente es injusto para cualquier club que haya hecho un buen torneo; lo más justo sería premiar a los de mayor regularidad, pero no voy a cambiar las reglas, es atractiva para la gente, si la ponemos en Uruguay o Argentina, no sería aceptada.

Pero el Santos, a pesar de todo ¿va por el título?

Son dos campeonatos totalmente distintos en los que competimos. Si tienes un partido malo en el torneo regular, te puedes recuperar, en la Liguilla te deja fuera del torneo. Todo eso lo debemos tener en consideración, son partidos de 180 minutos, largos, y pase lo que pase, el estilo que hemos pregonado lo mantendremos, porque jugando mejor que el rival tendremosmuchas más posibilidades de ganar.



