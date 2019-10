Necaxa, con poco se hace mucho

Allá arriba, en la punta de la tabla de competencia de la Liga Mx está el Rayo. Está el Necaxa.

El equipo de Aguascalientes, que juega contra Morelia está noche, propiedad de la familia Tinajero, ha cosechado lo que ha sembrado.

En el 2014, se hicieron del club en el Ascenso, y en el 2016 lograron ponerlo en Primera, en la Liga Mx. Hoy, en el 2019, están cerca de los líderes generales, y aunque no se ha ganado nada, es de llamar la atención de que un cuadro con un presupuesto muy alejado de los poderosos de la Liga, les compita de igual a igual.



Quizá la clave sea que “aquí no es cuestión de tener mucho dinero o de poco dinero, se trata de invertir bien”, comenta a EL UNIVERSAL Deportes, Santiago San Román, presidente deportivo de los Rayos.

Según transfermarket, el plantel de Necaxa vale 30.5 millones de dólares, dinero bien invertido porque en los últimos años, los Tinajero se han dado a la tarea de traer verdaderos refuerzos, extranjeros que demuestran lo que valen como el portero Marcelo Barovero, hoy en Monterrey;

Brian Fernández, que se fue a la MLS y ahora la dupla Mariano Salas y Mauro Quiroga, quienes lideran la tabla de goleo y producen, junto con el resto del equipo, los puntos que los tienen como el cuadro revelación del torneo.

“No se hace magia ni nada”, explica San Román... “De acuerdo a un presupuesto que se asigna, se hace un plan de planeación estratégica que consiste en visorear jugadores, escoger candidatos y cuando se está seguro de qué es lo que se necesita, se va a conocerlos, pero no sólo a ellos, sino también a su entorno, a su familia, para saber con quiénes estamos tratando, cómo se maneja , cómo se lleva con su gente y hasta hablamos con conocidos”.

Y cuando se decide firmarlo, viene la parte del dinero: “La mayoría de los futbolistas te dicen ‘habla con mi representante’, y también existen los intermediarios, y a todos los tratamos con respeto. La familia Tinajero es gente honesta y se maneja con gente honesta, nadie infla precios, nada de malas artes, se han ganado un buen prestigio y respeto a través de los años. Se invierte de forma honesta e inteligente”.

Y viene la parte futbolística, parte que le toca a Guillermo Vázquez, “un técnico que impacta de manera fuerte con el grupo. Sí, es verdad, Memo no es de hablar mucho, pero sólo con pararse o con una mirada, los jugadores saben qué tienen qué hacer, cómo deben de actuar. Impone, impone”.



Memo Vázquez Junior está marcado por aquella final del Clausura 2013, que perdió cuando dirigía a Cruz Azul. Desde ahí se le achaca de no transmitir, de ser blando, pero… “para nada -manifiesta San Román-. A él no le gusta aparecer mediáticamente, apuesta sólo por el profesionalismo. A Memo no se le da el mérito que tiene y eso lo engrandece mucho más. Lo que pasó en Cruz Azul lo marcó, pero no nos olvidemos que ya fue campeón con Pumas y a su regreso a ese club los llevó a otra final y con Veracruz hizo un torneo de 19 puntos… "Para mí,

Memo Vázquez es de los mejores técnicos que tiene el futbol mexicano”.

A destacar también, que Necaxa se ha manejado sin escándalos, son jugadores que se vayan de fiesta, o directivos que salgan a vociferar, tampoco se conoce falta de pagos…“y no hay que olvidar que Aguascalientes es una de las ciudades más seguras del país, además de que crece industrialmente. La infraestructura habla con sí sola, es un privilegio estar en Necaxa, los Tinajeros son gente que nunca te falla, su palabra vale más que un contrato, y jamás se han metido en temas de escándalos. Y por eso tienen éxito”.

