Muy probable que Moreno no vaya a Copa Oro: Martino

La epidemia en la Selección Nacional Mexicana no termina, ahora fue Héctor Moreno.

El central mexicano salió del terreno de juego a los 35’ debido a una dolencia en la ingle derecha, Gerardo Martino lo confirmó: “Lo más probable es que Moreno se baje... Vamos a esperar a los análisis que hagan los doctores, pero es lo más probable”, dijo el argentino.

Uno más. El central se une a las bajas por lesión de Hirving Lozano, José Iván Rodríguez y Marco Fabián, además de las ausencias por permiso de Héctor Herrera y Javier Hernández.

El sustituto, si es que se confirma la baja del central zurdo, será “Uriel (Antuna), pobre, ha tenido que actuar como nuestro comodín”.



Y sí, es una realidad: la cancha del AT&T de Arlington, Texas, está maldita.



Sobre el partido, el Tata lo aceptó: “No jugamos bien. Siempre se debe de rescatar que si no se muestra el mejor futbol posible, hay que ganar y en esta ocasión se hizo”.

No puso pretextos, “no actuamos de buena manera. Esperábamos tener más opciones de goles, más que contra Venezuela, pero no fue así. Metimos varios jugadores de buen pie para que se generaran opciones, pero no fue así”.

Le dio mérito al rival, porque “Ecuador nos complicó el accionar, nos propició un juego en largo que no controlamos. Es el rival que nos ha planteado el partido más difícil de los cuatro que hemos jugado, y está bien porque lo que nosotros queremos es jugar contra los mejores adversarios posibles, y este era uno”.

Además, “ganarle a equipos sudamericanos no es poca cosa, más si consideramos que lo hicimos bien y tenemos 13 goles a favor”, finalizó Martino.