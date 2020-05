Uno de los músicos de la banda La Zona X que fue la que tocó en el cumpleaños de Jonathan Orozco, está bajo cuarentena por la sospecha que esté contagiado de coronavirus.

A través de su página de Facebook el grupo de música norteña informó que buscan que a su saxofonista y director musical le realicen las pruebas de Covid-19.

"Nos han preguntado sobre el estado de salud de José Socorro y podemos decirles que en estos momentos estamos buscando la forma de hacerle las pruebas necesarias para saber con certeza si está infectado o no", mencionó la agrupación.

Jonathan Orozco celebró su cumpleaños 34 en su casa a dónde llevó al grupo en plena cuarentena. Ayer Santos Laguna, club al que pertenece dio a conocer por medio de la Liga MX que ocho de sus jugadores están contagiados de coronavirus y hoy mismo el portero aceptó que es portador del virus.

"Es mentira que hubo una fiesta como tal, tuve una reunión porque me gusta cantar; invité a dos personas y quiero dejar claro es que yo no salí de mi casa para nada. No sé exactamente de qué manera pudo haber llegado el virus a mi casa, pero no quiero echar la culpa a alguien, al contrario", dijo el guardameta en una transmisión por sus redes sociales.