Mundial de Clubes: Algunas costumbres en Qatar

Hoy Monterrey inicia su aventura en el Mundial de Clubes 2019 en Doha, Qatar en contra del club local Al Sadd. La distancia entre las ciudades es de 13 mil 583 kilómetros y las diferencias culturales también son radicales... Qatar es un país donde los derechos humanos son pisoteados regularmente y más los de las mujeres.

VESTIMENTA

Las mujeres deben de vestir ropa "pudorosa". Las rodillas nunca deben ser mostradas, solo en la playa. Los shorts y minifaldas están prohibidas.

COMIDA

Si alguien ofrece café, se considera obligatorio aceptarlo. Además, si es invitado a comer a una casa deberá sentarse en el suelo.

MATRIMONIO

La mayoría de los matrimonios son arreglados. Para cerrar una unión, la familia del novio debe ir a casa de la novia a discutir las posibilidades de unión, pero la chica puede negarse a esta... Si la dejan.

DESIGUALDAD

Un hombre de Qatar puede casarse con una no musulmana, la mujer no. Los hijos de un qatarí con una extranjera recibirán la ciudadanía automáticamente, los de la mujer con un extranjero, no. En las herencias, los varones reciben automáticamente lo doble que las hembras.

La violencia doméstica no está tipificada como delito.

DIVORCIOS

La poligamia está prohibida, aunque al gobernante sí se le permite tener varias esposas. A la mujer se le permite separarse del hombre sólo si éste toma a otra esposa. Los niños se quedarán con la madre hasta que son adolescentes, donde pasarán a la custodia del padre.

LIBERTAD DE PRENSA

Los siete diarios que se publican en el país están en manos privadas, pero pertenecen a miembros de la familia real. La cadena internacional de noticias en árabe Al Jazeera tiene su base en Qatar y no trata temas controvertidos del propio país.

Esto es lo que vivirá la gente de Rayados en el Mundial de Clubes 2019 en Qatar.