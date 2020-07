Mourinho y Klopp condenan perdón al City; Guardiola exige disculpa

Días antes de que el TAS redujera la sanción impuesta por la UEFA al Manchester City, Pep Guardiola confió en que su equipo no faltaría a las próximas competencias europeas, y no se equivocó.

Los señalamientos por faltas al Fair Play Financiero entre 2012 y 2016 derivaron sólo en una multa de 10 millones de euros, castigo que ha sido condenado por los estrategas del Liverpool y del Tottenham.

Jurgen Klopp se dijo feliz de que los Sky Blues participen en la siguiente edición de la Champions League, al considerarlo vital para la lucha por la Premier League, pero el trasfondo del fallo lo decepcionó.



"No creo que haya sido un buen día para el futbol. El Fair Play Financiero está para proteger la competencia, para que nadie gaste en exceso y los clubes tengan que asegurarse de que el dinero que quieren gastar provenga de fuentes correctas", dijo el alemán.

José Mourinho, por su parte, lamentó la incongruencia de la determinación y sumó otra crítica a su historial en contra de una escuadra dirigida por Guardiola.

"Si no eres culpable, no deberías recibir una multa. Si son culpables, deberían ser expulsados de la competencia. No sé si el Manchester City es culpable o no; de cualquier forma, es una decisión vergonzosa", aseveró.

El hostil entorno, sin embargo, despreocupa al entrenador catalán, quien incluso ha exigido una disculpa del órgano rector europeo, al asegurar que su "prestigio y reputación fueron dañados".