Morelia vs América: Giovani desborda confianza

Estar cerca de una final como americanista es un sueño que Giovani dos Santos agradece. Su sonrisa delata la alegría que significa su primera Liguilla con un América que esta noche buscará comerse al Morelia.

“Estamos muy contentos por el pase a la semifinal, vamos motivados, con mucha confianza, no puedo estar más contento porque es mi primera Liguilla”, comentó el delantero.

Gio calificó de acertada su decisión de jugar en México. “La verdad es que estoy muy contento con la decisión que tomé, estoy más cerca de la familia y en un club con el que siempre soñé jugar”.

Leer también: TV Azteca también transmitirá la vuelta del América vs Morelia

La alegría que desborda el ex del Villarreal y LA Galaxy es mayor a cualquier tipo de resentimiento que pudiera tener contra Antonio Briseño, del Guadalajara, por la lesión que el rojiblanco le ocasionó en la pierna, el pasado 28 de septiembre, y que lo dejó un mes sin actividad.

“Fue complicado no jugar, ya estaba agarrando mi ritmo, pero son cosas del futbol. Me he dedicado al cien en trabajar y aportar lo mejor de mí”.

No ve excesos de confianza en el equipo aulcrema. “En una Liguilla no se pueden bajar los brazos, todos jugarán con intensidad. Estamos a un paso de la final, sólo hay que salir con actitud”.

Leer también: América sufrirá una baja de cara al duelo ante Morelia

Otro que se emociona con la Fiesta Grande es Bruno Valdez. No deja de revivir la remontada contra los Tigres y el silencio que imperó en uno de los recintos más difíciles del balompié nacional, el Universitario.

“Me hizo recordar un poco la [Copa] Libertadores, por la gente y el ambiente, llegar a callar ese estadio fue una gran satisfacción”.

El paraguayo resaltó que la clave para la serie de semifinales será la experiencia en Liguillas de Miguel Herrera, comparada con la del argentino Pablo Guede, técnico moreliano.

“Jugar esta fase es diferente, hay que cuidar el arco y tratar de hacer los goles de visitantes [por el criterio de desempate]. El profe [Herrera] tiene mucha experiencia en Liguilla, pero hay que cuidarnos del Morelia, estuvo entre los mejores, pero nosotros también lo estamos”, expresó.

Cabe señalar que para el cotejo de ida, a celebrarse en el estadio Morelos, las Águilas no contarán con Renato Ibarra.

El volante ecuatoriano sufre una sobrecarga muscular, en tanto que el portero Francisco Guillermo Ochoa será uno de los principales atractivos en la casa de la monarquía, ya que pese a las dolencias que arrastra, se dijo listo para jugar.

[email protected]