Mis jugadores hicieron el ridículo: Fidel Kuri

Enojado por la derrota y la protesta de los Tiburones Rojos sobre la cancha del estadio Luis de la Fuente, Fidel Kuri Grajales, propietario del club, se fue en contra de los futbolistas.

“No sabía nada, fue una decisión de los jugadores. El equipo rival [Tigres] vino a hacer su trabajo y mis jugadores fueron los que hicieron el ridículo”, declaró el empresario.

Los escualos se quedaron parados durante los primeros minutos del partido de este viernes y, en ese lapso, los felinos marcaron tres goles, los de la victoria para los regiomontanos.

Kuri no negó una posible sanción para el plantel. “Tengo que enfriarme un poco para tomar una decisión [castigo]. Lo que le hicieron a la afición es imperdonable”, agregó a ESPN.

El directivo añadió que los adeudos no son completamente su responsabilidad. No es Fidel Kuri. Es el Veracruz de hace 14 años, que dejaron deudas y yo tengo que pagar los platos rotos. "Esta situación no se lo merece la afición”.

