Miguel Herrera: No vamos a querer a la gente que no quería estar en Tigres

Miguel Herrera, técnico de los Tigres, negó que su equipo esté en problemas aunque haya sido una semana de locura para los regios.

Carlos González se fue, Luis Quiñones no quiso viajar con el equipo y no ha llegado ningún refuerzo.

Pero “El Piojo” pide calma y está seguro que llegará con todo a la primera fecha del torneo, sobre Luis Quiñones, reconoce que el jugador está castigado por la directiva al negarse jugar un partido de preparación.

“Luis tiene una sanción y nada más, es una cuestión interna. Tiene una sanción y ya, es un muchacho importante, es impetuoso, pero hay que acatar las reglas del club”.



Quiñones no quiso viajar a Estados Unidos al no estar conforme con su sueldo. Eso deja a Miguel Herrera con la duda si lo podrá utilizar al inicio del torneo. “Vamos a ver si lo contemplamos para a la jornada 1. Pero estamos bien”.

Sobre las bajas que ha tenido, dijo que no le afectan, aunque espera que llegue un jugador por la baja de Carlos González. “Uno pidió salir (Jesús Dueñas), situación que se atendió. No vamos a querer a la gente que no quería estar. Del otro (Carlos González) había ofertas. Si sale alguien viene alguien, eso es seguro. El equipo estaba muy completo desde el torneo pasado.

Además de todo: “No había plazas de extranjeros, hasta que se fue uno vamos a pensar en el que llegue . Hay que tomar las cosas con tranquilidad”.

Eso sí, “no vamos a salir como loco a comprar, no vamos a hacerlo a lo guey, porque así pagas de más. Vamos con calma”.

Así que Miguel Herrera no está apurado. “Sí, el torneo comienza el sábado. Pero tenemos jugadores: Está Vanegas, Hugo Ayala, Eduardo Tercero. Tenemos gente, no es que falte, vamos a ver cómo se acoplan. Diego Reyes dejó de jugar por lesión y Hugo (Ayala) entró de cambio. La defensa en todo el año, fuimos la cuarta mejor, tampoco es que estemos tan mal”.



El Piojo defendió su sistema: “Si atacas y estás encima de ellos, descuidas tu espalda y corremos riesgos. No hemos tenido la capacidad de darle vuelta. Tenemos que solidificar la parte defensiva, pero hay gente que necesita oportunidad”.

No quiso confirmar sobre el interés por Bruno Valdez: “Rumores es hablar de nada. No podemos decir que nos interesa alguien porque se entorpece la situación, esa parte se la dejo a Mauricio Culebro. Él sabe qué necesitamos”.

Reiteró: “Un rumor es una bola de nieve que no podemos parar. En centrales estoy completo. Reyes no tiene nada concreto para irse. Vamos a analizar las situaciones. Con Charly hubo propuesta concreta y se fue, esa es la única plaza abierta que tenemos en este momento”.

Dará oportunidades a las fuerzas básicas: “Subí a Chuy Garza para defensa. Le estamos dando chance a las fuerzas básicas y ahora quieren un grandote… Ya comenzaron a salir chavos, eso venía en el contrato que firmamos”.