Memo Vázquez destroza a su equipo tras derrota contra el Mazatlán FC

La derrota por 0-5 a manos del Mazatlán FC enfureció al director técnico del Atlético de San Luis, Guillermo Vázquez. Al término del partido, el estratega pronunció palabras fuertes hacia el conjunto que dirige y compartió su percepción sobre el desequilibrado encuentro.

“Hay pocas palabras para mencionarlo. Habíamos tenido malos días, pero éste sí fue muy malo. El equipo entró totalmente tibio, poco comprometido. No ofrecimos ninguna resistencia la rival. Todo lo que se venía haciendo lo dejamos de hacer en medio tiempo. Ellos aprovecharon todas las facilidades que dimos, así es que fuimos una presa muy fácil”, admitió.

El timonel relató que tuvo una fuerte interacción con sus jugadores durante el descanso, en el que ya caían por cinco goles.

“En el medio tiempo, les dije que esto no se valía, que era una vergüenza muy grande, que así no se puede representar a este equipo ni a ninguno profesional. Si hubiera podido, hubiera hecho 11 cambios”, apuntó.

Vázquez Herrera reconoció que, derivado del resultado –que sepultó a su conjunto en el lugar 18 de la tabla-, no le extrañaría si se toma alguna decisión que involucre su cese como entrenador de los potosinos.

“De mí, ¿qué va a pasar? No sé. Yo he tratado de hacer lo mejor que he podido y los resultados no han sido los que hemos deseado y habíamos planeado. Estoy en manos de lo que diga la directiva y vamos a esperar a ver qué pasa”, finalizó.