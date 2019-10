Me quieren desafiliar, pero no se les hará: Fidel Kuri

Fidel Kuri no sabía lo que iba a suceder en el campo de juego. Llegó muy valiente el presidente de Veracruz a decir que la “Federación me quiere desafiliar, pero no se les va a hacer”.



Sobre los 18 millones de pesos que puso la Liga para pagar los sueldos caídos, dijo: “Se me hace poco. Si a mí me cobraron 8 millones de dólares por deudas de Mohamed Morales, Rafael Herrerías y de otros personajes, se me hace poco lo que hicieron”.

Y añadió que ese dinero. “No lo están poniendo para el club. Quieren controversias para que los jugadores vayan y me puedan desafiliar, pero no se les va a hacer. Vamos a luchar en la cancha con los jugadores”, dijo.

Y si "me quieren ayudar, que me devuelvan todo ese dinero que pagué y no debía".

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram