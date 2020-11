Los All Blacks de Nueva Zelanda dedicaron el haka previo al partido ante Los Pumas de Argentina de este sábado en el torneo Tri-Nations de rugby al exfutbolista Diego Armando Maradona, fallecido el pasado miércoles.

El capitán Sam Cane posó sobre el césped una camiseta de la selección neozelandesa de color negro, con el "10" y el apellido de El Pelusa en blanco.

Este gesto, previo al haka, fue su particular homenaje al astro argentino, que esta semana falleció a los 60 años.

Las selecciones de rugby de Nueva Zelanda y Argentina se enfrentan este sábado en la ciudad australiana de Newcastle, en la quinta jornada del campeonato Tri-Nations.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.

: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV

— All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020