Luis Fernando Tena tiene la confianza de que permanecerá en su puesto como “pastor” de las Chivas.

“La cosa pinta bien, no está nada decidido”, comentó el Flaco, antes de tomarse unos días de descanso previo al Clausura 2020.

“Creo que entre hoy y mañana quedará resuelto [su continuidad]. No me voy de vacaciones me quedo aquí [Guadalajara] a esperar que todo esto se concrete. En caso de que sea afirmativo, que es lo que deseamos, iniciar a planear la pretemporada”, agregó.

Todo depende de Ricardo Peláez, quien asumirá la dirección deportiva para el próximo año. La continuidad de Tena estaba en duda, pero el cierre del Apertura 2019, cuatro victorias en los últimos cinco partidos, respaldan al Flaco.

LEER MÁS: Gol mexicano es elegido como el mejor del Mundial Sub 17

“Más tranquilo porque ya pasó el estrés de los partidos. Para bien o mal lamentablemente ya quedamos fuera”.

La experiencia de Tena también le da un punto de ventaja, para seguir con el plantel en un nuevo proyecto rojiblanco, que contará con nuevas figuras y una estructura firme. Peláez, con sus dos títulos de la Liga MX con el América y su año positivo en Cruz Azul, es alguien que se ha consagrado como un directivo existoso.

“Nos han dicho desde hace tiempo que están contentos con el trabajo, pero en el futbol hasta que no se queda resuelto todo, las sorpresas se dan en el futbol y en la vida”.