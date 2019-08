Los periodistas deportivos no escapan a las amenazas de muerte

Las amenazas de muerte que padeció el reportero César Caballero de la cadena Tv Azteca, no es la única ocasión que un periodista de deportes ha sido amenazado con quitarle su vida por pseudoaficionados, pese a que trabaja en un sector en el que, en el papel, no arriesga su vida como lo hacen los reporteros que cubren temas más peligrosos.

Aquí recordamos algunos de esos casos:

David Faitelson

En marzo del 2009, David Faitelson ventiló que había sido amenazado de muerte en El Salvador, luego de que emitiera una serie de comentarios en los programas de ESPN en los que participaba. Lo anterior, detonado por comentarios como cuando dijo que “El Salvador, futbolísticamente, no existe”.

Antonio ‘Toño’ de Valdés

El comentarista y conductor de programas de Televisa denunció un asalto en una sucursal de la extinta Luz y Fuerza en su cuenta de Twitter. Lo anterior, provocó respuestas de un usuario de Twitter, quien asumió el asalto y le respondió que “se había salvado de haber salido con vida”.



Adolfo Díaz

En agosto del 2015, el ex comentarista y conductor de Milenio retuiteó una nota en la que el entonces jugador de Jaguares, Gerardo Venegas, regresaba a jugar al estadio Jalisco contra Atlas, luego de que éste había defendido al técnico Tomás Boy de una agresión de la afición de los rojinegros, cuando ambas jugaban en ese club. “Yo a ti te voy a matar”, dijo un usuario al comunicador. Díaz denunció los hecho en redes sociales y con las autoridades correspondientes.

Gerardo Velázquez de León

En un partido de eliminatoria entre México y El Salvador en Centroamérica, el conductor y subdirector de deportes de esta casa editorial, recibió amenazas de muerte, luego de que dijera que en la nación salvadoreña vieran al futbol como una guerra en vez de un deporte. Las amenazas obligaron a Velázquez de León a cambiarse de hotel, después de que en su hotel original las autoridades no pudieran darle las medidas de seguridad mínimas. Al final tuvo que instalarse en uno cercano a la casa presidencial y le prohibieron ir al estadio Cuscatlán por razones de seguridad.



Selvin López

No sólo en México se dan estos sucesos. Apenas en febrero pasado, el relator de futbol hondureño, Selvin López, tuvo que abandonar de ese país, luego de que recibiera una serie de amenazas en las inmediaciones de su domicilio. En diferentes entrevistas relató que fue interceptado por algunos sujetos quienes le pidieron una suma de dinero y que en caso de no hacerlo, los asesinarían. Posteriormente siguió cartas amenazantes que iban acompañadas con balas. López denunció lo anterior, pero al no tener una respuesta adecuada de las autoridades hondureñas decidió abandonar el país junto a su familia.

Así, el incidente que sufrió César Caballero en el que fue amenazado en redes sociales por un pseudoaficionado del América, luego de que ventilara una supuesta indisciplina del delantero Jérémy Menez, no es el único incidente de este tipo ni en México, ni en el mundo. Ni siquiera los reporteros de deportes se salvan.

