Liverpool elimina al Manchester City de la FA Cup; los Reds esperan rival en la final

Destrozó el Liverpool al Manchester City en 45 minutos geniales. Recogió las cenizas de un equipo roto por la eliminatoria contra el Atlético de Madrid y lo zarandeó para que sus esperanzas de lograr un póker histórico sigan vivas con el pase a la final de la FA Cup (2-3).

La primera parte fue el mayor baño que ha recibido el Manchester City esta temporada. Y en mucho tiempo. Reaccionaron los de Pep Guardiola en la segunda mitad, pero el 0-3 al descanso fue una losa demasiado grande para un equipo tocado física y anímicamente.

Es complicado recordar a un City tan desdibujado como el que el Liverpool se encontró en un Wembley con muchos espacios en la grada celeste, fruto de las obras en la línea de trenes que conecta el norte de Inglaterra y Londres.

Pero entre los que sí vinieron a la capital destacó un grupo de aficionados que decidió pitar el minuto de silencia en memoria a las víctimas de Hillsborough, cumpliéndose esta semana 33 años de la catástrofe. Esto cabreó a la afición del Liverpool, que, como es lógico, no se toma nada bien una ofensa al desastre que ocasionó la pérdida de 97 vidas en 1989. El karma se lo hizo pagar.



