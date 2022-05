El exportero del Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez, fue denunciado por su esposa Gloria Urrea ante la Fiscalía General de Aguascalientes por violencia física y psicológica.

La mujer publicó la denuncia mediante su cuenta de instagram e hizo un llamado a más mujeres para levantar la voz.

"No se dejen mujeres. No me da vergüenza hacer esto... Ojalá ayude a otras mujeres a que se animen", escribió ella en la red social.

Ante las acusaciones, el también exguardameta de Pumas publicó una fotografía acompañado de su familia con la siguiente leyenda.

"Cenando en casa a gusto con mis niñas. Todo bien. No todo lo que brilla es oro y no todo es lo que parece mi gente, ánimo".

Yosgart Gutiérrez se retiró del futbol en 2020 y formó parte como suplente en los equipos Cruz Azul, Pumas y Necaxa.