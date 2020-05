La suspensión del futbol mexicano orilló a todos los clubes a tomar medidas económicas en sus plantillas, con modelos como el de diferir los salarios.

Sin embargo, en Chivas no pasó por la mente tocar los salarios de las jugadoras, quienes desde el inicio les fijaron la postura de tener sueldos intocables, así lo confirmó Blanca Félix, guardameta del Guadalajara.

"Con nosotras no. Desde el principio de esto nos dijeron que no teníamos nada de qué preocuparnos respecto a nuestro sueldo, que no lo iban a tocar para nada".

Entérate: Así es el plan de las Chivas para "salvar" el Clausura 2020

Dentro del plantel, Blanca asegura que ella y sus compañeras están listas para cualquier decisión que se tome respecto al Clausura 2020

"Acatamos órdenes, si nos dicen que vamos a regresar y vamos a jugar dobles jornadas, si va a estar pesado, si va a ser un poco duro, pero nosotras nos estamos preparando desde el día uno bastante bien y así va a ser. Estamos preparadas para cualquier decisión".