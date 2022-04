Liga MX: Miguel Herrera, soberbio, no ve que Tigres “tenga techo”

Ya como líder del torneo, Miguel Herrera, técnico de los Tigres, se sube al tabique y afirma que su equipo no tiene techo y va, primero, por la punta de la clasificación y después por el título.

“Nunca le pongo techo a mis equipos y si queremos podemos escalar y jugar mucho mejor, erradicar los altibajos. Ha sido un torneo bueno, que va en ascenso, pero no hemos conseguido nada”.

El primer lugar al final, “no es tan relevante en el fin de la competencia, pero sí para saber que estamos haciendo las cosas bien y eso es estar en primer lugar. Pero el objetivo final es el título”.



Hay cosas que mejorar, no lo duda “estamos al 100 por ciento concentrados en lo que se busca. En lapsos del juego pasado no hubo conexión, por ahí me dijeron los jugadores que se sentían ahogados los viajes, pesaron, pero esperemos que los altibajos no sean tan marcados”.

Se enfrentarán el número uno, Tigres, contra el dos de la tabla, el Pachuca, dirigido por Guillermo Almada a quien Herrera tiene en buen concepto.

“Almada es un técnico revolucionario, le ha dado a sus equipos esa forma agresiva de apretar y ser intensos, tanto en Santos como en Pachuca lo ha combinado bien, ha aportado buenas cosas y sus equipos los han demostrado. Se presenta en Pachuca y juega bien, pelea arriba, hace goles, no recibe”.

Sobre el regreso a la Copa Libertadores

Sobre los rumores que hay de una posible vuelta del futbol mexicano a torneos de Conmebol como la Copa Libertadores, Miguel Herrera dijo:

“Nos encantaría volver a la Liberadores, pero primero que todo se ponga en línea en nuestra liga y Concacaf y ojalá que México juegue en dos confederaciones, para jugar Copa Libertadores y Copa América. Seria interesante porque da mucho realce”.

Al futbol mexicano se le ve con buenos ojos en Sudamérica: “Siempre son equipos que dan batalla, dan pelea, son inteligentes y a la gente de Conmebol, les interesa eso. Pero bueno, eso no depende de nosotros, depende de los tiempos, coordinar dos confederaciones. Ojalá se pueda dar otra vez.