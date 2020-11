Después del regreso de la reclasificación al futbol mexicano, quedó definida la Liguilla del Guardianes 2020 con duelos atractivos y otros que lucen disparejos.

León vs Puebla, Pumas vs Pachuca, América vs Chivas y Cruz Azul vs Tigres son los enfrentamientos de cuartos de final, siendo el Clásico Nacional el más atractivo de esta Fiesta Grande.

Ingrediente extra, es que los cuatro duelos, hace algunos años, ya fueron finales. León, Pumas, América y Cruz Azul fueron los equipos que se alzaron con el título.

León vs Puebla 1991-92

La Fiera consiguió su quinto campeonato de la mano de un inexperto Víctor Manuel Vucetich, luego de vencer (marcador global 2-0) al Puebla en el Nou Camp.

Carlos Turrubiates y un autogol de Aurelio Rivera, fueron los autores de los dos goles esmeraldas en tiempo extra, para vencer a la Franja de Manuel Lapuente.

Pachuca vs Pumas / Clausura 2009

El penúltimo título de los Pumas llegó en ante los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo. Los felinos se impusieron con un marcador global de 3-2 para obtener su sexto campeonato.

Dante López dio la ventaja mínima en el Olímpico Universitario. Para la vuelta anotaron de nueva cuenta el delantero paraguayo y Pablo Barrera; por los hidalguenses, Christian 'Chaco' Giménez hizo un doblete.

América vs Chivas 1983-84

Las Águilas conquistaron la denominada Final del Siglo en el Estadio Azteca (marcador global 5-3), única entre América y el Guadalajara. Conquista que significó apenas el cuarto título de los emplumados.

La ida finalizó 2-2, con anotaciones rojiblancas de Eduardo de la Torre y uno más de su hermano, Nestor; por parte de las Águilas los autores fueron Carlos Hermosillo y Mario Trejo.

Para la vuelta, Eduardo Bacas, Alfredo Tena y Javier Aguirre sentenciaron el duelo. Fernando Quirarte descontó para las Chivas, pero no fue suficiente.

Cruz Azul vs Tigres 1979-80

El séptimo y penúltimo campeonato de La Máquina se dio ante los Tigres en el Estadio Azteca. Campeonato que también significó la segunda conquista de Ignacio Trelles con los de La Noria

Cruz Azul se llevó la ida en Monterrey con gol de Rodolfo Montoya. En el Coloso de Santa Úrsula el duelo concluyó con un trepidante 3-3, pero no fue suficiente para arrebatar el título celeste.