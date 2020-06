Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud del Gobierno Federal, advirtió que la fecha del arranque del torneo de Apertura 2020 de la Liga MX, no cambiará a pesar de que se presenten nuevos casos de coronavirus en los exámenes que están realizando los clubes.

“La fecha no ha cambia (el próximo 24 de julio). La Liga MX, sus clubes, están revisando a todos sus jugadores y si alguno resultara con algún hallazgo de prueba positiva y está cercano el torneo, esa persona quedará aislada en casa y el torneo iniciará con otros jugadores… Los equipos tienen suficientes futlboistas para iniciar la Liga como lo tienen planeado”, dijo en conferencia de prensa.

Señaló que los casos que se han presentado en la Liga, no son preocupantes.

“Sigue siendo el mismo número de personas a las que se les encontró el virus, no han presentado síntomas”.

Aclaró que “no son casos, son hallazgos por búsqueda intencionada para ver si han tenido o no contacto con el virus”.

Dejó en claro que las personas a las que se les encuentre el virus, no necesariamente están en peligro: “Si no tienen una carga viral, un reporte del número de veces que se tuvo que amplificar su muestra para ver si es, o no es contagioso, diez días después de tomada la prueba, a esa persona se da de alta, como potencial contagiante, y si mantienen una sana distancia no van a contagiar si se siguen lavando las manos y utilizan cubrebocas, ya que por su saliva si contienen el virus y si estornudan o tosen”.

Este día, el club Puebla reportó tres casos positivos de Covid-19, lo que da un total de 36 individuos dentro de la Liga MX, contagiados.