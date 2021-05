Un punto de inflexión en el torneo regular que hizo Cruz Azul fue el partido de la Jornada 3 contra Pachuca. Los cementeros venían de dos derrotas consecutivas: Santos y Puebla, y una tercera, frente a los Tuzos, hubiera sido fatal, pero se ganó (1-0), aunque no de la mejor forma. “Ese juego fue muy criticado por todo lo que dijimos, había que ganar como fuera, ya habría tiempo para gustar, para buscar resultados de otra forma y se consiguió. No fue el juego que se hubiera deseado, dominó Pachuca, pero necesitábamos mucho el resultado. Lo que cambió fue que trabajamos, no habíamos tenido mucho tiempo con Juan [Reynoso]. No hubo otra cosa para el torneo, el equipo se ha caracterizado por trabajar muchísimo”, dice Adrián Aldrete.

Y ahora están en semifinales, listos para el siguiente reto, que es precisamente el Pachuca, al que van a enfrentarse con el mayor de los respetos: “Los nombres no pesan, pesa cómo se jueguen los dos partidos. Lo que nos corresponde es pensar en Pachuca, porque si no, sería una falta de respeto para ellos y no hablaría bien de nosotros. El Pachuca por algo sacó al América. Debemos enfocarnos en dos juegos y después veremos”.

El análisis que hace el zurdo sobre los hidalguenses va más en el tema anímico, “y eso es fundamental en las finales. Ellos traen un gran ánimo por haber derrotado al América, y nosotros lo hemos hecho bien y eso es lo que nos ha llevado a estas instancias. Tienen buenas individualidades, pero debemos enfocarnos en nosotros y contrarrestar las fortalezas de los Tuzos”.

La serie contra el Toluca en cuartos estuvo marcada por la polémica arbitral, lo que en La Noria quieren dejar de lado, según Aldrete: “Es un tema que no nos corresponde. Hay que dejarlos trabajar y no presionarlos antes del juego, no juzgarlos. Hay que hacer nuestro trabajo y estoy seguro que se va a aplicar un buen arbitraje, justo, confiamos en su buen criterio”.