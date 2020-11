Paco Villa, comentarista de TUDN, en la transmisión de Chivas vs Rayados en el canal Afizzionados responsabilizó a la señal que genera Chivas TV, tras el segundo gol de los rojiblancos que estuvo en medio de la polémica por un evidente fuera de lugar.

La estridencia del narrador hizo que incluso su compañero de transmisión Enrique Bermúdez, tratará de calmarlo. Villa incluso al aire mencionó que se llevó un regaño del productor Javier Estrada.

El 'Perro' incluso señaló que los responsables del VAR les gustan las tortas de milanesa, haciendo alusión a las críticas de Miguel Herrera.

PUEDES VER: Para el 'Turco' Mohamed, el triunfo de Chivas "fue raro"

Lo que es cierto es que las suspicacias van a surgir, una jugada tan polémica no llegó al VAR.



Si no la vi en la primera repetición, una disculpa, estaba gritando el gol y no me di cuenta, pero al verla de nuevo, lo dije claramente:

¡Fue un fuera de lugar ENORME!

Ahora, lo que falla Jansen...

— Paco Villa (@Paco_Villa_) November 8, 2020