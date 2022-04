Liga MX: Barras de las Chivas entra al Estadio Victoria

Después de los lamentables hechos en el Estadio Corregidora entre aficionados del Querétaro y Atlas, el pasado 5 de marzo, Mikel Arriola informó que las barras visitantes estarían prohibidas en los estadios.

Al parecer, esta indicación no comienza a olvidarse en algunos estadios de la Liga MX, como esta noche en el Necaxa VS Chivas, en el Victoria.

Hoy, cerca de 20 integrantes de la barra Irreverente, del Guadalajara, se colocó en una de las cabeceras del Victoria y se comportaron como un grupo de animación más.



Cantaron, se quitaron las playeras, estaban de pie, no dejaban ver a otros aficionados y la policía no intervino. Únicamente hablaron con ellos, pero no hubo un cerco policial o invitación a que dejaran las tribunas.

La situación en el inmueble de Aguascalientes no pasó a mayores, pero se evidenció que las autoridades no siempre sabrán qué hacer en casos como el de esta noche en el Estadio Victoria.