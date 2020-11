A falta de que se realice el juego Santos-León, mañana por la noche, así quedarían en estos momentos, los primeros cuatro lugares de la tabla y así se jugaría el repechaje del Guardianes 2020.

LOS CUATRO PRIMEROS

León (36 puntos) y América (31), han asegurado Liguilla; Pumas y Cruz Azul (29), tendrán que pelear por quedarse en este grupo en la última fecha, en la cual tendrán duelo directo.

REPECHAJE

El repechaje se disputaría de la siguiente forma:

Monterrey (5 lugar) vs. FC Juárez (12)

Tigres (6) vs. Toluca (11)

Pachuca (7) vs. Necaxa (10)

Guadalajara (8) vs. Santos (9)

ÚLTIMA FECHA

La Jornada 17 del Guardianes 2020 se jugará con los siguientes partidos:

Viernes 6

Puebla vs. Atlético de San Luis

FC Juárez vs. América

Sábado 7

Guadalajara vs. Monterrey

Pachuca vs. Necaxa

Tigres vs. Atlas

Cruz Azul vs. Pumas

Domingo 8

Toluca vs. León

Santos vs. Mazatlán

Querétaro vs. Tijuana