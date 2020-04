Alan Pulido aceptó que el Monterrey lo buscó para ficharlo y que él estaba dispuesto a firmar el contrato, sin importarle su pasado con los Tigres.

El delantero mexicano, hoy en Kansas City de la MLS, recordó que se quedó muy, pero muy cerca de vestir la camiseta blanquiazul, pero que el fichaje se cayó a horas de concretar la negociación. Si en algún futuro se repite la oportunidad, iría sin pensarlo.

“Sí me buscaron y estuve a nada de ir para allá. De un día a otro se cayó todo. Ya habíamos arreglado la mayoría de las cosas y no se dio. No dudaría ir a Rayados”, dijo el atacante a Omar Zerón.

El tricolor rememoró su pésima salida de los Tigres, alegó que le jugaron chueco cuando pidió emigrar a Europa y que fue amenazado por la directiva felina, en ese entonces encabezada por Antonio Sancho.

Pulido explicó que se encuentra tranquilo en Kansas City, a pesar de que está en cuarentena por el coronavirus, que mermó su buen arranque en la MLS, al marcar dos goles en su primer par de cotejos.

Para el delantero, jugar en Estados Unidos no es estancarse, sino un reto.

“Al principio complicado, de salir de tu país, de una ciudad muy cómoda, como Guadalajara, fue complicado. Soy una persona que le gustan los restos y por eso vine”.



Sobre su salida de las Chivas, Pulido reconoció que quiso salir por la puerta grande, pero no fue así por roces con la directiva de Ricardo Peláez.

“No me fui por eso. Fue porque se me presentó una oportunidad muy buena y no podía desaprovechar. Me hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferente en Guadalajara. En lo personal, cumplí todos los objetivos en Chivas, tres títulos y un campeonato de goleo. Chivas nunca me trato mal, pero me hubiera gusta salir diferente. Tiene todo mi cariño y mi amor, es difícil olvidar todo lo que viví ahí”.

Por último, el delantero añora ser el delantero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya que se quedó con las ganas de jugar en Brasil 2014.

