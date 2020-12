Como un final de película, así terminó la carrera en el futbol profesional de Ignacio González tras levantar el título del Guardianes 2020 con el León.

Nacho, salió como capitán del cuadro esmeralda en la final de vuelta ante los Pumas, apareciendo como un golpe de suerte luego de la expulsión de su compañero, Steven Barreiro en la ida el jueves pasado.

Para el histórico de la Fiera, no le pasaba por la cabeza salir con el gafete en el estadio León, pero al que considera su hermano, Luis "Chapó" Montes, capitán del equipo todo el certamen, se lo pidió.

"Yo no quería ser capitán, pero Chapó (Montés) me lo pidió, eso sólo lo hace un hermano, el mejor jugador de la Liga".

Por otro lado, agradeció a los que lo apoyaron durante su carrera y al club que le dio la oportunidad de ascender, consagrarse en primera división y con el que pudo obtener tres títulos, el último, el Guardianes 2020, lo que cerró "el mejor retiro que pudo tener".

"Este equipo me ha dado todo, me dio un ascenso, me respaldó para consagrarme en primera división y obtener tres títulos, estoy orgulloso de pertenecer al León, es el mejor retiro que pude tener", finalizó durante los festejos del campeón del futbol mexicano.