Las Pumas frustran el festejo del América

No fue un aniversario glorioso para el América. Por lo menos no en Coapa. El equipo femenil no pudo derrotar a Pumas, no se pasó del empate a cero.

No era lo mismo, pero era igual, en las tribunas la pasión se encendió, ya que un duelo entre Águilas y Universitarias siempre alienta a la confrontración al límite, así que el juego llevaba más carga de la normal, no sólo por el clásico, sino también por la fecha.

Era más que claro, al ser fecha FIFA en la Liga MX, fueron las jugadoras azulcremas quienes tenían la encomienda de hacer un festejo inolvidable, ya que estaban en su cancha, con su gente y enfrentando a uno de los odiados rivales. Las Pumas, necesitadas de los tres puntos, querían echarle a perder su fiesta al América, al jugar al límite, al ir por todas las pelotas con las armas por delante.



Mucha pelea, mucho forcejeo, hasta conatos de bronca. Diana Stephanía Pérez, árbitra central, tuvo que ponerse estricta y mostrar las tarjetas para que la violencia no creciera.

Se dictó el cero a cero, lo que propició que el aniversario tuviera un sabor insípido. En el América, en todas las categorías, en todos los juegos se exige el triunfo y más cuando se festeja el cumpleaños. En Coapa seguro se apagaron las velitas del pastel, aunque no con mañanitas alegres.