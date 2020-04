'Kikín' Fonseca quiso jugar en América y Guadalajara

Francisco Fonseca tuvo la posibilidad de jugar para el América y el Guadalajara, lo que lo hubiera convertido en el primer futbolista en vestir las camisetas de los cuatro grandes.

El Kikín reconoció su deseo por jugar con las Águilas y Chivas, a pesar de su pasado con Pumas y Cruz Azul.

“Me hubiera gustado jugar en los dos y estuve cerca, pero por algo pasan las cosas. Me hubiera gustado jugar en los cuatro grandes”, comentó el hoy comentarista de TUDN.

Fonseca se reconcilió con la afición de los Pumas en su retiro, después de ser tachado cuando dejó Ciudad Universitaria y firmó con Cruz Azul. En su primer partido como celeste en el Pedregal, recibió cánticos agresivos y le lanzaron billetes de pepal.

El exfutbolista fue honesto de que pudo haber defendido las otras camisetas, mas nunca se concretaron las negociaciones.

“Después de jugar en Benfica, me hablaron en América para que me fueron con ellos, pero no tuve acuerdo y acabé en Tigres”.