Jesús Ramírez desmiente a Pablo Barrera, 'Pumas buscó que se quedara'

Jesús Ramírez, presidente deportivo de los Pumas, desmintió a Pablo Barrera. Ramírez, en charla con W Deportes, señaló que sí le pidieron quedarse al veterano pero fue él quien no aceptó seguir en el equipo universitario.

En primer término, el directivo se mostró inconforme con que Barrera haya dado a conocer la charla que tuvo con él. “De Pablo no hablaré. Cuando tienes una conversación privada, es privada. Cada quien dice lo que cree pero en una negociación. Pablo había terminado contrato, le dimos una alternativa para poder continuar, la cual no aceptó, la modificó…Debo de pensar en los intereses del club, no estábamos en las condiciones en darle lo que él cree. En una negoción te pones de acuerdo o no. Pumas buscó que se quedará, y él no aceptó”.

No negó que el cuadro universitario esté en crisis económica: “No es solo Pumas el que está ahorrando, a los equipos con poderío económico también les afecta esto que está pasando. No hubo entradas, no hubo público y se va a abrir sin público. Es una afectación mundial”.

Sobre la contratación del portero Martín Campaña, tampoco dio luz: “No hay nada seguro. Mientras no haya nada seguro, en el arco o en la defensa, no hay que hablar de más… Hasta que se tenga algo certero, se dirá. Hay que observar jugadores para tenerlos en cartera”.