NUEVA YORK (6 de octubre, 2019) – Los clubes de expansión 2020 de Major League Soccer, Inter Miami CF y Nashville SC, están estratégicamente posicionados para realizar movimientos clave en la construcción de sus plantillas tras su primer evento oficial de la liga: el Draft de Prioridad de Expansión de la MLS 2019, el domingo.

El evento dio arranque a la emoción del último día de la temporada regular, Decision Day, durante “Matchday Central: Decision Day presented by AT&T Pregame Show” a través de MLSsoccer.com.

Desde Manhattan, el copropietario y CEO de Inter Miami CF, Jorge Mas y el director deportivo Paul McDonough, se unieron al CEO de Nashville SC, Ian Ayre y el gerente general Mike Jacobs para el Draft de Prioridad de Expansión 2019, donde seleccionaron las prioridades de los cinco mecanismos de adquisición de jugadores disponibles.

Material para los medios:

• Video: Draft de Prioridad de Expansión de la MLS 2019

• Video de Nashville SC: CEO Ian Ayre y gerente general Mike Jacobs

• Video Inter Miami CF: copropietario y CEO, Jorge Mas y director deportivo Paul McDonough



Un lanzamiento de moneda inicial otorgó a Miami la primera elección, que utilizó para elegir la selección general número 1 en el Draft de Expansión 2019 el 19 de noviembre.

Con la segunda selección, Nashville aseguró la posición n. ° 1 en el orden del Ranking de Adjudicación. Los dos clubes alternaron selecciones posteriores hasta que se seleccionaron los cinco mecanismos de adquisición de jugadores de la MLS.

Resultados del Draft de Prioridad de Expansión

1. Selección n. ° 1 en el Draft de Expansión de la MLS 2019: Inter Miami CF No. 1, Nashville SC No. 2

2. Posición n. ° 1 en el orden del Ranking de Adjudicación: Nashville SC No. 1, Inter Miami CF No. 2

3. Selección n. ° 1 en el MLS SuperDraft 2020 presentado por adidas: Inter Miami CF No. 1, Nashville SC No. 2

4. Penúltima posición en el Draft de la MLS y orden en el Draft de Jugadores Libres: Nashville SC No. 25, Inter Miami CF No. 26

5. Penúltima posición en el orden de Descubrimiento de Jugadores: Inter Miami CF No. 25, Nashville SC No. 26



El 19 de noviembre, el Draft de Expansión de la MLS 2019 brindará una oportunidad para que Miami y Nashville fortalezcan sus plantillas seleccionando hasta cinco jugadores actuales de otros equipos de la MLS.

Cada equipo actual de la MLS puede proteger hasta 12 jugadores de su plantel (anteriormente eran 11 jugadores) de ser incluidos en la lista de futbolistas elegibles para este mecanismo de adquisición de jugadores.

La lista completa de jugadores elegibles para selección en el Draft de Expansión de la MLS 2019 se dará a conocer el sábado 16 de noviembre.

Los clubes exentos, ya que jugadores de esos equipos fueron seleccionados por FC Cincinnati en el Draft de Expansión 2018 son D.C. United, Vancouver Whitecaps FC, FC Dallas, Houston Dynamo y New York Red Bulls.