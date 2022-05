Ignacio Ambriz: La requetecag... el semestre anterior y es impresionante lo de la afición

Ignacio Ambriz, técnico del Toluca , se dijo sorprendido por el lleno y el apoyo en el Estadio Nemesio Díez, para el partido amistoso ante el Bayer Leverkusen. El estratega mexicano reconoce que el semestre anterior fue un rotundo fracaso y espera poder devolverle un poco al equipo y a la afición que llenó la Bombonera.

"El marco fue espectacular, saber que cuando las cosas van bien y haces un buen torneo con el equipo, el estadio puede estar así de lleno;×felicitar a la afición", declaró Nacho en conferencia de prensa.

"No esperaba que el estadio estuviera lleno porque no tuvimos un buen semestre, perdón por la palabra pero la requetecagamos y hoy es impresionante. Si las cosas las hacemos bien en torneo que viene, esto se va a ver. Hoy me voy contento de ver un marco que no me había tocado", agregó el estratega mexicano.



Nacho Ambriz habló sobre el abucheos a Ian González

Lo que pudo ser una oportunidad de reivindicarse con la afición, se convirtió en una pesadilla para el atacante español, Ian González. El atacante de los Diablos Rojos falló dos jugadas claras de gol y la afición escarlata no se lo perdonó. Los abucheos fueron constantes y el delantero terminó enganchado con la afición.

"No me gusta que se metan con los jugadores, pero entiendo lo que se desarrolla en un juego. Pudimos ganar y estar más tranquilos, pero es consecuencia de lo que arrastramos", declaró. "Debemos tener respeto por la afición. Ellos pagan un boleto y a ver que su equipo gane. Hoy le tocó a Ian", aseveró Nacho.

Toluca inicia su reestructura rumbo al próximo torneo

Ignacio Ambriz ya tiene a Thiago Volpi, Jean Meneses y Sebastián Saucedo. Situación que aumenta el compromiso y la presión para el siguiente torneo. "Faltan posiciones que la directiva está haciendo un gran esfuerzo y vamos estructurando lo que pretendemos. Algunos jugadores que han estado conmigo y otros que no. Elementos que han jugado más del 80 por ciento", explicó el estratega mexicano.

"El plan es que los refuerzos conozcan el futbol mexicano. Un extranjero necesita adaptación y no estamos para ello. Eso sería la última alternativa. A los chavos los traje porque los conozco y siempre los tengo cerca en el torneo", agregó el extécnico del León.