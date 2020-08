Hugo González estará en condiciones de jugar ante América

Después de ausentarse de los dos últimos partidos, Hugo González se reintegró a los entrenamientos de Monterrey cara al choque que sostendrá el equipo ante América dentro de la jornada 6 del Guard1anes 2020.

El futbolista estuvo separado del equipo debido a que una persona cercana tuvo síntomas de Covid-19, por ello, la directiva de los Rayados prefirió dejarlo aislado.

González apareció en la práctica de este miércoles y estará en condiciones de jugar en el Estadio Azteca este fin de semana.

Stefan Medina fue el otro jugador que ya se integró a las prácticas del equipo; el martes presentó problemas estomacalas, lo que le impidió estar en la foto oficial.

Sobre el rendimiento del equipo, Sebastián Vegas indicó que confían plenamente en Antonio Mohamed y saben que pronto saldrán del bache en el que se encuentran.

"Estamos comprometidos al cien con su idea y planteamiento de juego, el ambiente está bien y comprometido, estamos siempre trabajando y dispuestos a hacer bien las cosas, no sabré decirte yo eso, son cosas que a mí no me constan, lo que sí te puedo decir es que estamos comprometidos con él y su cuerpo técnico", declaró.

Aceptó que no será sencillo enfrentar a las Águilas en el Coloso de Santa Úrsula.

"Independiente del resultado que hayan tenido ellos anteriormente me parece que son un plantel con grandes jugadores, que tienen mucha alternativa, jugadores jóvenes con condiciones y que juntos juegan muy bien, un rival que se tiene que respetar pero en donde nosotros pongamos nuestras condiciones y llevarnos el partido", sentenció.