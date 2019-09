¿Hay estado de emergencia en el futbol mexicano?

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, señaló que el futbol nacional no está en plan de emergencia, por la constante amenaza de sanciones por los actos discriminatorios que se presentan en la tribuna.

"Hoy podemos decir que no estamos en etapa de emergencia, pero con estas medidas tratamos de no llegar a ello. Lo que es un hecho es que no pensamos quedar fuera de ningún torneo, incluyendo la eliminatoria mundialista, por un tema extracancha".

Se tratará de que el daño sea mínimo, " en todo caso, que se juegue a puerta cerrada, pero ojalá no lleguemos a eso".

Indicó que la estrategia pasada, de hablar sobre el grito como folclórico, "no perjudicó, simplemente trataremos de respetar la libertad de expresión, pero hoy la FIFA ha cambiado su reglamento e irá sobre toda forma de discriminación, no solo el grito".