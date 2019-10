Gimnastas acusan a Elsa García de mentir y a su entrenador de maltrato psicológico

Las gimnasta Ana Lago y la ex gimnasta Chelly Cantú denunciaron en redes sociales maltratos psicológicos de Antonio Barraza, ex entrenador de la selección mexicana y coach personal de Elsa García, mientras que a esta última, Lago la señaló de ser beneficiada en ciclos olímpicos pasados y manipular un video en el que supuestamente fue agredida.

En videos separados, aunque publicados con menos de cuatro horas entre ellos, Cantú y Lago señalan a Barraza, quien fue entrenador de la selección mexicana en ciclos olímpicos pasados, de violentarlas psicológica y verbalmente.

"Recibí algunas agresiones psicológicas y verbales del que era mi entrenador, Antonio Martínez Barraza y también de una compañera de gimnasio. Lo que viví en ocho años, no lo puedo resumir en un video", sostiene Lago.



Ana también sostiene que García, quien recientemente denunció en un video agresiones verbales, psicológicas y físicas de los entrenadores franceses de la selección mexicana Eric y Cecil Demay, manipuló un video en el que parece ser agredida por uno de los entrenadores, pero dijo que en realidad éste lo trató de que pareciera reciente, pero en realidad es de hace siete meses.

Lago, quien compartió gimnasio con García en Monterrey, también señala que Elsa recibió tratos especiales de Barraza, como permitirle que no entrenará si no tenía ganas y también tener una rutina especial de trabajo, diferente al resto de sus compañeras.

La denuncia de Lago no ha llegado sola. También ha coincidido la de Chelly Cantú, una gimnasta que representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en los que, sostiene, sufrió violencia psicológica en plena competencia por parte de Barraza.

"Había tenido una mala competencia, un mal día. Y él (Barraza), en vez de decirme algo que me hiciera sentir mejor, me decía "no mereces estar aquí ¿Para eso querías venir?".

Barraza concedió una entrevista a la cadena ESPN en la que dijo que había sufrido de "agresiones de todo tipo", luego de que le comentara a los directivos de la Federación Mexicana de Gimnasia que ciertos atletas no debían de recibir cierto entrenamiento, "porque no les correspondía".