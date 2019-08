Afición del Unión Berlín hace emotivo homenaje a los seguidores fallecidos

La primera fecha de la Bundesliga llamó la atención del mundo no solo por la gran calidad de su futbol, también porque debutaba en su primera división el Unión Berlín un equipo fundado en 1966.

El equipo recién ascendido se estrenó en la primera fecha en contra del RB Leipzig, el equipo más odiado de liga alemana. Pero aún más para el equipo de Berlín.

El 1. Fußballclub Union Berlin como es conocido en su país tiene una filosofía comunista, un equipo que desde el inicio de su historia representó a obreros metalúrgicos y que ha podido sobrevivir económicamente en gran medida por sus aficionados.

Un contraste muy marcado con un club como el RB Leipzig que es patrocinado por Red Bull quienes representan en su totalidad al capitalismo, el polo opuesto de lo que predica el Unión Berlín.

Los aficionados quienes forman parte fundamental de este equipo pues, en una ocasión los salvaron de la bancarrota y más recientemente ayudaron a la remodelación del nuevo estadio mostraron su descontento por alojar al Leipzig.

Lo que se vivió en los primeros 15 minutos del partido da muestra del compromiso y pasión que despierta el Unión en sus aficionados.

Durante el primer cuarto de hora del partido los simpatizantes del U. Berlín guardaron silencio y mostraron en todo momento fotografías de sus seres queridos fallecidos. Personas que en vida apoyaron a este conjunto y que nunca tuvieron la oportunidad de verlo en la primera división.

Un momento emotivo donde se respetó la regla del silencio total sin fallar un solo minuto, solo mostrando las fotos y las bufandas del equipo de sus amores.

RB Leipzig terminó goleando 4-0 al Unión Berlín.



An emotional evening for Union Berlin supporters, as past and present unite pic.twitter.com/WjukPci5qR

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 18, 2019