Exdoctora del Atlético de San Luis: Mi despido fue por machismo

La razón del despido de Saida Anyul Abud Flores no fue su desempeño como médico, ni la necesidad del club de profesionalizar el cuerpo técnico, pues en ningún momento se le comprobó algún error.

Jordi González López, director deportivo del equipo femenil, más allá de observar las fallas en la atención otorgada por la médico, cuestionó el uso de sus redes sociales, pues Abud Flores publicaba fotos en las que hacía referencia a su actividad como especialista del Atlético de San Luis Femenil.

El día de su despido (30 de septiembre), le habían pedido que otorgara una rueda de prensa sobre el estado médico de las jugadoras; sin embargo, cerca de las 14:30 horas recibió una llamada del doctor Emmanuel Díaz de León, jefe del cuerpo médico del club, quien le preguntó si había discutido con Martín Casas, el entrenador del equipo.

De acuerdo con la doctora, Díaz de León le dijo que el estratega había salido de una reunión con el equipo con el argumento de una discusión con ella: “Nunca fue el comentario sobre mi desempeño laboral como médico, es más un tema de machismo”.

Exdoctora del Atlético de San Luis revela problemas extracancha

“Mal alimentadas, sin la condición física adecuada para enfrentar a sus rivales, sin las condiciones de descanso necesarias”, así se les exigen mejores resultados a las integrantes del Atlético de San Luis femenil.

El equipo, que está en el sitio 17 de la tabla, sólo ha ganado dos encuentros de 13, con dos empates y el resto derrotas, pero no ha quedado en el esfuerzo de las jugadoras, hay condiciones extrachacha que inciden, según Saida Anyul Abud Flores, exmédico del club.

Visibilizar estas deficiencias pudo haber sido la razón del cese de Abud, pues cada una de sus observaciones derivaron en respuestas sexistas por parte de Jordi González López, director deportivo del equipo femenil y las subdivisiones varoniles del club.

La especialista dijo que uno de los primeros señalamientos que realizó al director técnico fue que a las jugadoras se les haya exigido resultados contra el FC Juárez, cuando un día antes hubo fallas en la programación de horarios de los vuelos que las obligó a mal dormir y comer. Empataron (0-0).

Sin embargo, lo que preocupó a la doctora fue el regreso, pues tuvo que realizarse en autobús y con más de 20 horas por carretera.

“El problema principal empezó a raíz de que yo quise obtener el mismo beneficio de los regresos en avión, y no por mi comodidad, ¿yo qué? Me podía dormir y ya, yo no jugué, no me iba a acalambrar. Parte de ser la médico de un equipo es ver más allá, porque todo compete a la salud”, señaló.

Por estas observaciones, el director técnico, Martín Casas, le pidió que no se metiera en decisiones administrativas, como él no lo hacía en decisiones médicas; no obstante, trató de evidenciar la presunta falta de capacidad de la médico, frente a otros integrantes.

Las condiciones de desigualdad no sólo permean en la forma en la que se transportan, tampoco se les permite el uso del gimnasio, aún en horas en las que el equipo varonil no lo utiliza, el comedor sólo se les “presta” para las comidas previas a los juegos en casa y están sujetas a cambios a cualquier actividad del equipo varonil.

Los entrenamientos los realizan en el estadio Plan de San Luis, con condiciones lamentables de cancha, que ya han ocasionado bastantes lesiones.