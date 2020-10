El día que Ronaldinho le pidió cambiar los entrenamientos a Nacho Ambriz

Ignacio Ambriz recordó sus inicios en la dirección técnica, desde ser auxiliar de Javier Aguirre, quien lo convenció de ser entrenador y no director deportivo, hasta el aprender a manejar figuras de la talla de Ronaldinho.

El astro brasileño fue dirigido por Ignacio Ambriz en el Querétaro, donde Nacho confiesa en entrevista para The Voice Coaches que tuvo que recurrir a Rafael Márquez para saber el cómo tratar al Campeón del Mundo en Corea-Japón 2002.

"Cuando me enteré de la posibilidad de que viniera (Ronaldinho) al club, llamé por teléfono a Márquez para preguntarle cómo manejarlo mejor. Me dijo que lo tratara como era. “Ronnie es un tipo muy tranquilo y no tiene nada de estrella”, me dijo. Eso sí, me advirtió que cualquier cosa que tuviera que decirle, se la dijera de frente. “Si le dices que está mal, díselo y de frente”.

Por otro lado, una de las platicas que más recuerda el hoy técnico de León con el exjugador del Barcelona fue cuando "Dinho" le pidió cambiar los entrenamientos de 10 de la mañana a 7 de la tarde, porque él entrenaba y se sentía mejor a esa hora.

"Le gustó que le hablara así, de tú a tú, como me había dicho Rafa. Y forjamos una muy buena relación. Fueron varias las conversaciones que tuvimos, pero recuerdo una especialmente.

Me llegó y me preguntó. “Entrenador, ¿por qué no entrenamos mejor a las siete de la noche? A esa hora entreno mejor”. Pero yo le dije que no, que entrenábamos a las 10 de la mañana. Eso no se cambiaba", dijo Ambriz.