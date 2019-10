El caótico día del Tiburón rebelde

No fue un día común para los veracruzanos. No fue un viernes cualquiera.

Era el día en el que se apostaba a todo o nada, porque los Tiburones, el equipo del puerto, el que hizo grande el “Pirata” Luis de la Fuente, estuvo a punto de no jugar, irse a la División de Ascenso y a milímetros de ser desafiliado.

Paso a paso.

9:00. En el Centro de Alto Rendimiento de los Tiburones, inician simultáneamente, los partidos de los equipos Sub 17 y Sub 20. Se comienza a hablar de que Fidel Kuri le prometió a los jugadores de la Sub 20 pagarles el lunes si se hacían presentes.

9:30. La gente que cuida la entrada del Centro Tiburón, le niega la entrada a la prensa: “No, prensa no”, gritan… A los pocos minutos hay una orden nueva y las puertas se abren para todos.

10:15. Enrique López Zarza, técnico del primer equipo, se hace presente en los partidos junto con Américo Scatolaro, su auxiliar.

11:50. Los equipos Sub 17 y Sub 20 de Veracruz derrotan 3-1 y 2-1 respectivamente a los de Tigres. Jugadores del primer equipo escualo, como Francisco Flotes, que reforzaron ala Sub 20, se niegan a hablar. Directivos de Tigres presentes aseguran que se va a jugar el partido por la noche: “No se ve nada raro… El partido se va a jugar”, dicen.

12:05. Enrique López Zarza sale del Centro Tiburón. “Mi postura no ha cambiado, no tengo nada qué decir. Yo vine a trabajar en el tema deportivo, lo otro no es de mi competencia”, dice.

12:07. Inicia la conferencia en Toluca. Yon de Luisa y Enrique Bonilla informan que se abrirá un fondo de 18 millones de pesos para cubrir los sueldos caídos en Veracruz.

12:44. La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, cita a conferencia de prensa a las 15 horas.

14:18. Los jugadores de Veracruz llegan a su hotel de concentración para comer y descansar. “En un momento los van a atender”, dice el capitán de Leobardo López. Se habla de que después de la conferencia de la AMFPro, darán una postura…. Lo cual no sucede.

14:50. Fidel Kuri habla ante medios televisivos. Asegura que el partido se va a jugar: “El lunes les estaré pagando a los jugadores. Ellos saben que se equivocaron, no debieron conducirse así”.

15:25. Inicia la conferencia de la AMFPro con Álvaro Ortiz como voz cantante: “Se ve una luz al final del túnel”, dice.

15:40. Los jugadores de Veracruz se reúnen brevemente en el comedor del hotel de concentración, para después retirarse a sus habitaciones. Se dice que los líderes Carlos Salcido, Edgar Hernández, Angel Reyna y Gabriel Peñalba, hablarán con Álvaro Ortiz para tomar una decisión sobre el juego.

18:00. Se anuncia que el equipo saldrá al estadio una hora más tarde de lo programado. A las 19:15 horas.

19:00. Aparece el camión de los Tiburones.

19:20 Los jugadores de los Tiburones del Veracruz salen de su hotel de concentración y suben al autobús del equipo que los lleva al estadio.

20:50. Fidel Kuri se aparece en el estadio Luis de la Fuente. “Me quieren desafiliar pero no me voy a dejar. 18 millones (de pesos) se me hacen pocos, cuando a mí me hicieron pagar 8 millones de dólares”.

21: 06. Inicia el juego en el Luis de la Fuente. Tras el silbatazo inicial los jugadores del Veracruz no se mueven en el terreno del juego. Los de Tigres dudan en qué hacer. Caen dos goles de los norteños, de Luis “Chaka” Rodríguez y André-Pierre Gignac.

21:07. Con desventaja de 2-0, los integrates de Veracruz comienzan, a jugar de verdad, sólo para que en dos minutos más, les caiga el tercero obra de Eduardo Vargas…

Y así ha sido el día del juego que no se iba a jugar y al final se jugó a medias.