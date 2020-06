Eduardo 'Chofis' López viola la cuarentena 

Contra todas las recomendaciones emitidas por el Sector Salud y por el Club Guadalajara, Javier Eduardo López atendió una reunión en la que no existió la 'sana distancia'.

En su cuenta de Instagram, la 'Chofis' volvió a demostrar que no ve en el Covid-19 una amenaza y compartió historias con imágenes del festejo de un conocido.

Las Chivas le han solicitado a sus jugadores que no salgan de sus hogares si no es absolutamente necesario, pero todo indica que el mediocampista no está dispuesto a esperar para retomar su vida social.



En las fotografías, se le aprecia teniendo contacto físico con algunos de los presentes. Y no es la primera vez; hace algunas semanas, fue su novia quien publicó un video que exhibía su presencia en una fiesta con varias personas.

Lee también: Oswaldo Alanís dice sentirse seguro con el protocolo de la MLS

Por ahora, el conjunto tapatío ya ha retomado entrenamientos, pero trabaja en bloques reducidos para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo a jugadores y cuerpo técnico.