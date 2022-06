Dimitri Payet le cierra las puertas a los Tigres

En las últimas horas un rumor colocaba al mediocampista Dimitri Payet como posible refuerzo de los Tigres para el Apertura 2022, algo que no va a suceder.

El mismo francés se encargó en una publicación de Instagram en dejar claro que su futuro está en el Olympique de Marsella, club en el que quiere finalizar su carrera cuando sea el tiempo de hacerlo.



Este fue su mensaje, posteado junto a una imagen en la que se ve un jersey del equipo francés en un cuadro:

"Todas las mañanas cuando me despierto, salgo de mi habitación, paso frente a este marco. Pese a que a veces hay dolor a la derecha, a la izquierda, fatiga, cuando lo veo me da fuerzas para luchar cada día por seguir siendo mejor y me digo que hice la mejor elección de mi carrera al fichar de por vida en este club, en mi club".

"Por última vez, para los que no hayan entendido o para los que todavía lo duden: 'Soy de Marsella toda la vida'. Jugaría aquí hasta mis últimas fuerzas. Terminaría mi carrera en este club porque amo este club y me siento como en casa aquí. Y lo que vivo aquí, no lo encontraría en ningún otro lado”.

