Descenso no asusta en Chivas, motiva para buscar títulos

Si se piensa negativo o con miedo, solamente se cosecharán fracasos o logros a medias. Por eso en el Guadalajara se ponen metas altas, para lo cual piensan en grande y positivos, refirió el presidente Amaury Vergara, quien ve a su equipo peleando lo más alto de la tabla general y por consecuencia, olvidándose del descenso.

"Nosotros no pensamos en cifras, pensamos en campeonatos. Siempre hay que aspirar al máximo en el campeonato. Por supuesto que pensamos también que Chivas debe estar en cierto número de posiciones, en ciertas posiciones. A eso estamos apuntando. No pensamos en el descenso, pensamos en los primeros lugares. Los torneos pasados nos sirvieron para reflexionar. No pensamos en cifras, pensamos en campeonatos”.

Amaury precisó que la plantilla se refrescó pensando en lo mejor, porque hay ciclos que se terminan y quienes ya no están, es por ese motivo para dar paso al nuevo proyecto, el cual es ambicioso.

“Nosotros no pensamos en poco, poquito, en refrescar. Estamos pensando en hacer cambios importantes en el equipo, por eso estamos presentando este plantel, creo en él porque es nuevo, con una actitud y compromiso. Estamos todos muy conscientes de dónde estamos, en donde debemos estar. No estamos pensando en el descenso, estamos pensando en los primeros lugares de este torneo”.

El dirigente dijo haber realizado un auto de reflexión profundo, analizó los movimientos que realizaron en el último torneo para tomar una determinación, lo cual fue simple: para daños drásticos, soluciones drásticas con cambios de fondo.

“Reflexionamos, confrontamos todas las cosas que teníamos que cambiar. Hemos hecho grandes cambios para adentro de la institución, de hablar con los jugadores y eso se verá reflejado en el plantel que tenemos. Los que llegan, están conscientes. Quienes se van es porque se cierra un ciclo, se tienen que cambiar los vestidores y un proyecto, que es el del club deportivo Guadalajara”.

“Pollo” Briseño agradece al Atlas

Amaury Vergara fue quien presentó al refuerzo Antonio Briseño para el torneo Apertura 2019, en dicho protocolo fue directo el dirigente al mencionarle al jugador la responsabilidad que estaba adquiriendo, para sacar al equipo del problema de cociente en el cual están.

“Pollo” no rehuyó a los comentarios, por el contrario, dijo estar preparado al cien por ciento para enfrentar la presión que se vendrá, la cual no será nueva, porque ya en Veracruz le tocó enfrentar el tema del descenso y aprovechó para decir que en experiencia ha ganado mucho, donde jugó claro porque donde lo debutaron no fue mucha.

"Es Chivas y cuando el más grande de México te invita a venir al equipo no puedes decir que no, las oportunidades se presentan una vez en la vida y hay que aprovecharlas. Estoy muy contento de estar aquí", @pollobv pic.twitter.com/KTyYf6MTLZ — CHIVAS (@Chivas) 9 de julio de 2019

“Cuando te dicen que es Chivas, el más grande te invita, no puedes decir que no, es una oportunidad que no dejé pasar, es una responsabilidad y estoy contento de estar aquí. Estoy agradecido con Atlas, me dio la oportunidad de debutar pero me formé en otros clubes, crecí futbolísticamente hablando en Tigres, Veracruz, Feirense y la experiencia que he adquirido por las diferentes Ligas, si me enfoco en mi trabajo, no habrá presión”.

Briseño señaló que llega “al equipo más grande de México, es el reto más importante de mi carrera y puedo decir que soy mejor jugador de lo que fui y convencido de que llego al equipo más grande”.

Por definir estancia en el redil

Al terminar el entrenamiento de ayer, el director deportivo Mariano Varela, charló con Miguel Ponce sobre su traspaso al San Luis, tema que aseguró Amaury Vergara, todavía no es oficial y cuando se dé algo al respecto, informarán, al tiempo que no cerró la posible llegada de un elemento más.