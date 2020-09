Debuta el hijo de Andrés Fassi en Primera División

Guadalupe Cruz dará su primer cambio importante como entrenador del Necaxa, al sentar a Luis Ángel Malagón y debutar a Sebastián Fassi en la portería.

El hijo de Andrés Fassi, directivo del Pachuca, tendrá sus primeros minutos en Primera División, a sus 27 años de edad.

El arquero tomó un largo camino hasta este viernes, frente al Guadalajara, en el cual jugará en el máximo circuito. El hidalguense se formó en las fuerzas básicas de los Tuzos, con Miguel Calero como su ídolo; también tuvo un paso fugaz en Ecuador, participó en la Liga Premier con el Tlaxcala, escaló al Ascenso MX (Mineros de Zacatecas), hasta alcanzar la Liga MX.

“A mí, nadie me regaló nada. Estoy aquí por dedicación y esfuerzo. Me ha costado mucho trabajo llegar y no pienso rendirme”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes hace un par de meses.

Antes de llegar a los Rayos, fue suplente de Rodolfo Cota en el León.

Para el Guardianes 2020, el Necaxa, quien tuvo que soltar a Hugo González y lidiar con el retiro de Yosgart Gutiérrez, firmó a dos arqueros: Malagón y Fassi.

El primero, con un recorrido en las categorías inferiores de la Selección Mexicana y proveniente del entonces Morelia, fue titular en el arranque del certamen, pero recibió 14 goles en nueve partidos. Es por esto que el profe Cruz, apenas en su segundo partido al frente de los hidrocálido buscará un cambio en el arco, por lo que Sebastán tiene su presentación esta noche.