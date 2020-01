Cruz Azul, ¿en verdad está completo?

Para el Cruz Azul, la victoria sobre el Santos Laguna fue equivalente a un respiro que lo ha hecho sentir invulnerable, pero su plantel está incompleto, y así deberá encarar lo que resta del Clausura 2020.

Con la contratación del brasileño Paulinho Boia, quien arribó a la Ciudad de México ayer por la mañana, los cementeros han sumado un elemento más a su cuestionado ataque; sin embargo, no taparon el hueco que —hasta hace unos días— era prioridad.

Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, no ha logrado cerrar el fichaje de un lateral derecho, por lo que deberán habilitar, una vez más, a Julio César Domínguez, cuya posición natural en la cancha es la de defensa central.

Aun así, en el seno del club pretenden maquillar sus carencias, recargados en un triunfo que, si bien fue contundente, sólo contribuyó a sacarlos del fondo de la tabla.

Cuestionado sobre el rol de Santiago Giménez en la ofensiva celeste, Elías Hernández evidenció que el Chaquito no ha sido la solución a la escasez de gol, pero en La Noria no sobran las opciones, al menos hasta que Lucas Passerini demuestre que no viene de paso.

“Es normal que ahora [Giménez] no pueda brillar tanto, porque ha tenido pocos partidos, pero tener más minutos le va a dar la oportunidad de sentirse mejor y aportar más cosas al equipo”, consideró.

El domingo, ante el Toluca, Robert Dante Siboldi contará con buena parte de su plantilla, lejana aún de estar completa, pero inmersa en la emoción que le provoca un 3-0 a favor, en la Jornada 3.